تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، رافقهما اللواء تامر سعيد،السكرتير العام، أعمال التطوير التي يشهدها المصيف من توسعة الطرق ورصفها، ورصف طرق أخرى بالانترلوك، وأعمال التطوير، وإنشاء مشايات، ورفع كفاءة دورات المياه، ومتابعة انتشار فرق الانقاذ، وتوفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير السلع، ووسائل الترفيه وتطوير الحدائق.



جانب من لجولة المحافظ



جانب من لجولة المحافظ



جانب من لجولة المحافظ



جانب من لجولة المحافظ



محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطوير بالمصيف والخدمات المقدمة للمصطافين



محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطوير بالمصيف والخدمات المقدمة للمصطافين



محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطوير بالمصيف والخدمات المقدمة للمصطافين



محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطوير بالمصيف والخدمات المقدمة للمصطافين

جاء ذلك بحضور هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم،ونواب رئيس المجلس. جاء ذلك بحضور هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم،ونواب رئيس المجلس.

والتقى محافظ كفر الشيخ بعدد من المواطنين،للاستماع إليهم عن الخدمات المقدمه لهم،وعن رأيهم في أعمال التطوير التي شهدها المصيف،والقصاء على مشكلة الصرف الصحي نهائيا،اضافة للخدمات المقدمه من مجلس المدينة ورجال الإنقاذ.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير منظومة دخول المدينة بتركيب منظومة بوابات إلكترونية علي جميع مداخل المدينة وأعمال الرصف والتي شملت مدخل النرجس ومدخل الامل وإمام مسجد النرجس ومنطقتي الزهراء والسلام، و تجميل وتطوير الجزيرة الوسطي بمنطقتي السلام والامل، وشملت تركيب بلاط انترلوك بالارضيات، وعمل تجميل بالطوب الفرعوني بالاجناب مع عمل توسعة للطريق الرئيسي وزراعة نجيل طبيعي من الجانبين .

كما تفقد أعمال تطوير الكورنيش القديم بمنطقتي النرجس والزهراء وشملت عمل خرسانة مطبوعة وعمل الجانبين من الطوب الفرعوني ،و منظومة الإنقاذ علي شواطئ المدينة والتي تشمل توزيع 80 فرد ومشرف انقاذ و٣ ونش سريع و ٢ جيت سكي ودعم افراد الانقاذ بكافة معدات وادوات الانقاذ ،كما تفقد كورنيش الفنار واستمع لشرح مخطط تطوير الكورنيش الذي يشمل تكملة ما تم من أعمال وعمل مشايات للشاطئ وتطوير الحمامات والادشاش علي الشاطئ،ووجه بتكثيف اعمال النظافة.