اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 04:29 م
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محافظ قنا يعلن تكليف دفعة جديدة من الأطباء بالوحدات الصحية

الأربعاء، 27 يوليه 2022 04:22 م
محافظ قنا يعلن تكليف دفعة جديدة من الأطباء بالوحدات الصحية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا
قنا - صابر سعيد

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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن وزير الصحة والسكان  أصدر القرار رقم 303 لسنة 2022 والذي يتضمن تكليف الأطباء البشريين دفعة ديسمبر 2020 تكليف مارس 2022 بوظيفة أخصائي طب بشري ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البشرى، وذلك للعمل بمديرية الصحة بقنا .

 

وأضاف الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا أنه يجري البدء في تسليم الأطباء الجدد لمهام عملهم في الوحدات الصحية بمراكز المحافظة في جميع مراكز المحافظة وذلك لتغطية العجز في الأطباء البشريين وذلك بعد تقديم الطبيب لمصوغات التعيين الخاصة به.

 

وأكد تاوضروس، أن ذلك يأتي في إطار حرص الاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان واللواء أشرف الداودى محافظ قنا علي رفع مستوي الخدمات الطبية بالمحافظة والدفع بالقوي البشرية المختلفة للعمل بالقطاع الصحي بالمحافظة.


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تكليف أطباء

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