محافظ دمياط تستقبل شكاوى المواطنين وتشدد على توفير فرص عمل للشباب

دمياط - فريق المحافظات

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عددا من المطالب والشكاوى، وذلك خلال لقائها الدورى مع المواطنين، والذى جاء بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد مديري عدد من المديريات والجهات المعنية.

ووجهت محافظ دمياط، تعليمات مشددة بشأن توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لبعض الحالات، فضلا لإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف المعاشات من قبل التأمينات و التضامن الاجتماعي لبعض المواطنين، فضلا عن صرف إعانات عاجلة لحالات أخرى .

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حرص المحافظة على خلق قنوات للتواصل مع المواطنين، مؤكدة أيضاً أنه تم توجيه كافة الأجهزة التنفيذية بالتيسير عليهم ودراسة جميع الشكاوى والمطالب وتلبيتها فى ضوء اللوائح والقوانين.