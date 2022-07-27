محافظ المنوفية: حل مشكلة طفح مياه الصرف بشارع عمر بن الخطاب بكفر المصيلحة

المنوفية - محمد فتحى

فى استجابة سريعة لشكاوى أحد المواطنين بكفر المصيلحة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، خلال لقاء المحافظ بالمواطنين أمس الثلاثاء، بشأن وجود طفح صرف صحى أمام برج التوحيد بشارع عمر بن الخطاب بكفر المصيلحة بشبين الكوم تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأفاد المهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية بأنه فور تلقيه تكليفات من محافظ المنوفية عبر إتصال هاتفي بخصوص الشكوى، فقد تم على الفور تشكيل لجنة والانتقال إلى محل الشكوى بالمعدات الخاصة بالصرف الصحى (الشفاط - النافورى ) وبالمعاينة تبين أن غرفة الصرف الصحى الخاصة ببرج التوحيد تعمل بحالة جيدة وليس بها أى طفوحات أو انسدادات ، وأن الطفح محل الشكوى ناتج عن انسداد الغرفة المنزلية للبرج رقم (3) المجاور لبرج التوحيد نتيجة سوء استخدام المواطنين لشبكة الصرف الصحى.

وأضاف بأنه تم تطهير الغرفة ورفع الرواسب الموجودة بها ، كما تم المرور على الغرف المنزلية بالشارع وتعمل جميعها بحالة جيدة وتم إستخدام معدات الشركة لتطهير خط انحدار الصرف الرئيسى بالشارع للحفاظ عليه ومنع حدوث أى مشاكل به.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية خلال لقائه بالمواطنين ، قد وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة بنزول لجنة فوراً لمعاينة وحل شكوى أهالى شارع عمر بن الخطاب بكفر المصيلحة وإعداد تقرير بما تم في هذا الشأن حفاظاً على حقوق المواطنين.

يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية بالتواصل المباشر مع شكاوى أهالي وأبناء المحافظة والتجاوب الفورى معها واتخاذ إجراءات عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم وبما يحقق الصالح العام ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.