محافظ القليوبية يدشن إنشاء مبنى جديد للإدارة الزراعية ومجمع مواقف بكفر شكر

وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء مبنى الإدارة الزراعية 7 ملايين جنيه، حيث سيتألف المبنى من 4 طوابق على أن يتضمن الدور الأرضي مخازن للأسمدة والبذور، والدور الأول علوي سيتم تخصيصه لقسم الإرشاد الزراعي، والدور الثاني علوي لقسم التعاون الزراعي، أما الدور الثالث علوي والأخير سيخصص للمكاتب الإدارية.

وشدد "المحافظ" على ضرورة تكثيف الأعمال لنهو المشروع في أقرب وقت ممكن حتى يتم تقديم الخدمات الزراعية للمواطنين من خلال المبنى بالشكل اللائق، وفي هذا الصدد فقد تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فيما يخص الرفع المساحى للموقع وإعداد التصميمات الهندسية لتنفيذ مجمع المواقف والإدارة الزراعية.

كما أكد "الهجان"، على ضرورة الإخلاء الفوري للمباني الصادر لها قرارات هدم بأرض مجمع المواقف حتى يتسنى الانتهاء من انشاء مجمع المواقف ليحقق الهدف المنشود لحل مشكلة المواقف العشوائية والتيسير على المواطنين.

كما قام محافظ القليوبية بجولة تفقدية للمنطقة الواقعة أسفل كوبري كفر شكر أمام مدخل المدينة، لتفقد أعمال إنشاء الباكيات التابعة لهيئة الطرق والكباري، وذلك عقب انتهاء أعمال تدشين المشروع.

واستمع المحافظ، خلال جولته لشكاوى المواطنين الخاصة بكثافة السيارات وصعوبة الحركة المرورية بمدخل مدينة كفر شكر، مؤكداً على أن تلك المشكلة سيتم حلها فور الإنتهاء من إنشاء الموقف العمومي.

وجاءت الجولة بحضور كل من الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، والمهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان بالقليوبية، والمهندس رجب شحات مدير مديرية الزراعة بالقليوبية، والمهندس حسام العيله مدير المشروعات بمديرية الإسكان، والمهندس إيهاب صالح مدير الإدارة الزراعيه بكفر شكر.