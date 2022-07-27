محافظ الفيوم يتابع مبادرة "لتسكنوا إليها" لمواجهة غلاء المهور

الفيوم رباب الجالي

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع القيادات الدينية من رجال الأزهر الشريف والأوقاف بالمحافظة، آخر الإجراءات لتنفيذ مبادرة "لتسكنو إليها" بمختلف مراكز وقرى المحافظة، والعمل على تعزيز سبل التعاون المشترك، في التوعية بكافة القضايا المجتمعية والأسرية، ونشر المنهج الوسطي لتعاليم الإسلام، وكافة أوجه الدعوة والنصح والإرشاد.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائب يوسف الشاذلي عضو مجلس النواب، والشيخ محمود حسانين رئيس الادارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، والشيخ عمر عبدالتواب مدير عام منطقة وعظ الفيوم، والشيخ يحيى محمد محمد مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية بمديرية الأوقاف بالفيوم.



تناول الاجتماع، استعراض خطة عمل مبادرة "لتسكنوا إليها" وآليات تنفيذها، والفئات والمناطق المستهدفة، ومحاور المبادرة، التى تشمل التوعية بكافة القضايا المجتمعية والأسرية بوجه عام، والعمل على مواجهة غلاء المهور وتيسير الزواج على وجه الخصوص، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للترميمات البسيطة للمنطقة الأزهرية بالفيوم، ورسوم خدمات المرافق لعدد من المعاهد الأزهرية، وآليات التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.



وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية التكاتف والتشبيك وتوحيد الجهود بين مسئولي مديرية الأوقاف، ومنطقة الفيوم الأزهرية، ومنطقة الوعظ من جانب، والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر، لتكثيف الندوات التوعوية لمواجهة غلاء المهور وتيسير الزواج من خلال مبادرة "لسكنوا إليها"، للحفاظ على سلامة المجتمع وتحقيق الإستقرار والوفاق الأسرى، والعمل على نشر صحيح الدين الوسطي المستنير ومحاربة الأفكار الهدامة باستخدام كافة وسائل الاتصال الحديثة، ومواجهة مخاطر الجريمة، من خلال خطط علمية مدروسة على أطر منهجية.



وأكد المحافظ، على تحديد الأماكن المستهدفة بفاعليات المبادرة، وإعداد بيان شامل لكافة أعمالها على مدار أيامها المختلفة، بجانب إعداد تقرير شهري بالقواقل التوعوية الدينية بشتى مراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى أهمية حصر كافة المعاهد الأزهرية التى بها إشكاليات بشأن توصيل خدمات المرافق إليها، من كهرباء ومياه وإنترنت، ورصد كافة المطالب بشأنها، فضلاً عن باقي المعاهد الأزهرية.



ومن جانبه، لفت رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، إلي خطة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإطلاق مبادرة "لتسكنوا إليها" على مستوى محافظات الجمهورية، لتخفيض نفقات الزواج والدعوة لتيسير المهور، والاقتصار علي الضروريات، لحماية الأسرة والشباب والتخفيف عن كاهلهم، مشيراً إلى أن المبادرة ستنفذ عدد 12 ندوة بشتى المناطق بمختلف قرى ومراكز محافظة الفيوم، وتستهدف أكثر من 1800 مواطناً من الجنسين، مشيراً إلى أن الندوة الرئيسية سيتم عقدها خلال الأسبوع القادم بديوان عام محافظة الفيوم.



