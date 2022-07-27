محافظ الغربية يهنئ الأولى على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية

الغربيــــة عادل ضرة

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اتصالاً هاتفياً بالطالبة ريم عيسى عبد القادر البدوي ،ابنة مدينة سمنود، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي مكفوفين، وذلك فور إعلان الأزهر الشريف للطلبة الأوائل.

وأعرب المحافظ عن سعادته وفخره بريم، موجهاً الدعوة لها بالحضور للمحافظة في الحفل السنوي لتكريم المتفوقين، متمنياً لها دوام التقدم والرقي والتفوق.

يذكر أن الطالبة ريم عيسى عبد القادر البدوي، الطالبة بمعهد فتيات سمنود، بمنطقة الغربية الأزهرية، حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي للمكفوفين بمجموع (617) درجة بنسبة (97.94٪؜).