محافظ الغربية يشارك مجلس الجامعة اجتماعه الدورى

الغربية - مصطفى عادل

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم مجلس جامعة طنطا في اجتماعه الدوري بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا وعمداء كليات الجامعة.

وخلال كلمته وجه ذكي كل الشكر والتقدير لمحافظ الغربية مؤكدا على التوافق والتعاون المثمر بين الجامعة والمحافظة ، والذي انعكس على ثقة كل من دولة رئيس الوزراء ووزير الصحة في قدرة المحافظة وجامعة طنطا على تخطي وإدارة أزمة مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بطنطا.

وأضاف ذكي أن الطفرة التي شهدتها المحافظة خلال العامين السابقين ما هو إلا نتاج عمل دؤوب مستمر من محافظ الغربية في تنفيذ رؤية وخطط رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للنهوض بالدولة والعبور بها للجمهورية الجديدة ، مؤكدا أن الجامعة ستظل بيت الخبرة الذي لا يتوانى عن تقديم الدعم للمحافظة في تنفيذ خططها للتنمية المستدامة .

ومن جانبه أعرب محافظ الغربية عن سعادته وحرصه على مشاركة الجامعة في اجتماعاتها الدورية والذي يعكس بدوره تقدير المحافظة لجهود الجامعة المستمرة، مؤكدا أن تحدى مستشفى 57357 تحدى كبيرا ولدينا الثقة الكاملة في قدرة الجامعة على تحمل المسئولية من خلال التعاون مع المحافظة لتخطي هذه الأزمة بنجاح ، كما تطرق رحمي خلال كلمته إلى تحدي جديد نعاني منه الآن وهو زيادة أعداد المصابين بكوفيد 19 وإن كانت ليست بنفس خطورة الموجة الأولى للجائحة ،إلا أن تزايد الأعداد يتطلب تضافر الجهود بين الجامعة والمحافظة كما هو المعتاد للتصدي لزيادة الأعداد .

وأعلن المحافظ خلال كلمته عن قرب الانتهاء من افتتاح الجامعة التكنولوجية بسمنود وقرب افتتاحها لتنضم للجامعات في العام الدراسي الجديد، مؤكدا على ثقته في قدرة الجامعة في إدارتها على الشكل الأمثل.

واختتم رحمي كلمته بالثناء والشكر على دور الجامعة الملموس في مبادرة "حياة كريمة" من خلال إطلاق القوافل الطبية ، البيطرية والاجتماعية ، مطالبا الجامعة بتكثيف هذه القوافل الخدمية وخاصة كون المحافظة مقبله على تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة في ٤ مراكز جديدة، مؤكدا أن الجامعة شريك قوى وفعال للمحافظة في محور التنمية وبناء الإنسان بالمبادرة الرئاسية الأضخم على الإطلاق "حياة كريمة".

وفي ختام المجلس، قام محافظ الغربية ورئيس الجامعة بتكريم الدكتورة نهلة عشماوي عميد كلية الصيدلة السابق والدكتور حمدي شعبان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع على فترة عملهم وما قدموه من إنجازات.

وفي السياق ذاته كرم رحمي وذكي كلاً من الطالب عبد الله مجدي الوكيل والطالبة إسراء عبد الحميد عطية لتحقيقهم المركز الثالث ضمن فريق جامعة طنطا المشارك في مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال على مستوى الجامعات المصرية، والذي نظمه مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بجامعة العلمين الجديدة ضمن 2200 مشروع بحثى.