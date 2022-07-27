مجموعة السبع تسعى للتوصل لاتفاق بشأن سعر النفط الروسي

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر رفيع بمجموعة السبع، قوله الأربعاء، إن المجموعة تسعى إلى التوصل لاتفاق بشأن تحديد سقف سعر النفط الروسي بحلول 5 ديسمبر المقبل.

وكان قد قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستبيع 20 مليون برميل نفط إضافى من الاحتياطي الاستراتيجي، وفق ما نشرت وسائل إعلام أمريكية.

وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة، هبط بمقدار 5.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 يوليو.

وبحسب البيانات تراجع مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى 474.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 1985، وفق ما نقلته "رويترز".