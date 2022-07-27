مجلس جامعة دمياط يعتمد منح 19 درجة ماجستير و8 دكتوراه خلال اجتماعه اليوم

دمياط معتز الشربينى

انعقد بمبنى الإدارة العامة، مجلس جامعة دمياط، اليوم الأربعاء، بجلسته رقم 182 برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وتولى أمانة سر الجلسة أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بتوجيهات النواب والعمداء بالإعداد الجيد لكل من اختبارات القدرات بالكليات ذات الصلة، وكذلك للاستعداد لاستقبال العام الدراسي القادم 2022/2023.

ثم انتقل بعد ذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها على النحو التالي: الموافقة على فتح باب التحويل المركزي اعتبارُا من 7/8/2022 حتى 29/9/2022، منح اللقب العلمي لعدد 3 بوظيفة أستاذ مساعد، منح اللقب العلمي لعدد 1بوظيفة أستاذ، تعيين عدد 2 عن طريق الترقية بدرجة مدرس بكليات الجامعة، تعيين 3 عن طريق الترقية بدرجة مدرس مساعد بكليات الجامعة، منح 8 درجات دكتوراه، منح 19 درجة ماجستير.