مجلس جامعة بنى سويف يكرم الفائزين بتصفيات مبادرة شباب من أجل التنمية

قدم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، خلال ترأسه لمجلس الجامعة في جلسته رقم 211، بخالص التهاني بمرور عدد من المناسبات ومنها عيد القديسين، وثورة 23 يوليو ورأس السنة الهجرية، معبراً عن خالص تمنياته لمنسوبي الجامعة ولذويهم، والشعب المصري بكل الخير والتوفيق، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.
فيما قدم رئيس الجامعة الشكر لعمداء الكليات ولأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بمناسبة انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مقدماً التهنئة للطلاب ومتمنياً لهم التفوق والنجاح، مؤكداً أن الجامعة وضعت جميع إمكانياتها لخروج الامتحانات بسهولة ويسر.
وكرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في جلسته رقم 211، المنعقدة صباح اليوم، أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية للمعاش خلال شهر يوليو الجاري، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.
وأكد الدكتور منصور خلال الجلسة على أهمية تكريمهم تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعًا كأسرة.
والعاملين الذين تم تكريمهم هم: محمد محمود حسن بكلية الصيدلة، وسامي محمد أحمد عبد الباقي بإدارة الشئون المالية بإدارة الجامعة، وأحمد فتحي أحمد بكلية التربية، وعفاف محمد طلب بكلية التجارة، وسيدة أحمد آدم بكلية العلوم.
كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم، بجلسته رقم 211، مجموعة من الطلاب بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء وهم سمر صالح، منار حمدي، نادين عاطف، براء محمد، أميرة وليد، ابتسام إبراهيم، ألاء وائل، حنان أحمد على، لحصولهم على منح تدريبية من جامعتي سمارا الروسية وهيروشيما اليابانية وذلك في إطار البروتوكولات الموقعة بين الجانب المصري والروسي والياباني.
ووجه الدكتور منصور حسن التهنئة للطلاب، وطالبهم بأن يكونوا خير سفراء لوطنهم، مشيراً إلى أن حصول الطلاب على منح تدريبية ودراسية في الجامعات العالمية له العديد من المميزات على المستوى العلمي والثقافي ويعزز من مستواهم العلمي الأمر الذي ينعكس بشكل واضح على الالتحاق بسوق العمل ويمنحهم ميزة تنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مؤكداً سعي الجامعة الدائم لعقد شراكات مع العديد من الجامعات ذات التصنيف المرتفع على المستوى العالمي بهدف تبادل الخبرات ودعم الطلاب المتميزين وأعضاء هيئة التدريس.
مجلس جامعة بني سويف يكرم الفائزين بالتصفيات النهائية في مبادرة شباب من أجل التنمية
مجلس جامعة بني سويف يكرم طلاب علوم الملاحة الحاصلين على منح تدريبية
مجلس جامعة بنى سويف يكرم أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية
مجلس جامعة بنى سويف يكرم أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية
طلاب علوم الملاحة الحاصلين على منح تدريبية
رئيس جامعة بنى سيوف
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