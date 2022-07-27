مجلس جامعة القاهرة يوافق على إنشاء جامعة أهلية بالأقصر لخدمة أهالى الصعيد

كتب محمد صبحى

عقد مجلس جامعة القاهرة ، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، إلى جانب استعراض ومتابعة موقف المشروعات الكبرى التي تنفذها الجامعة وفق استراتيجيتها للتحول لجامعات الجيل الرابع، واستعراض الموقف المالي للجامعة.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد الدكتور محمد الخشت بالأداء المتميز لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني وعدم حدوث أي حالات تسريب أو شكاوى، وذلك نتيجة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تم تنفيذها، معربا عن سعادته بظهور النتائج بنسب مشرفة وعدم وجود أي اعتراضات عليها مما يؤكد مصداقيتها لدى الطلاب.

وأشاد مجلس جامعة القاهرة، بتقدم الجامعة في التصنيفات الدولية، وتصدرها للجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي لعام 2022 بفارق كبير على مستوى التخصصات والترتيب العام، ووجودها في 15 تخصصا بما يمثل أعلى نسبة على مستوى القطاعات والتخصصات، بالإضافة إلى دخولها ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم في تصنيف ليدن الهولندي.

ووافق مجلس الجامعة، على إنشاء جامعة أهلية لجامعة القاهرة بمدينة الأقصر على مساحة 7 أفدنة، ورحب بموافقة أ.د. أمين مجلس الجامعات الأهلية على البدء في الإجراءات اللازمة، والتركيز على التخصصات الجديدة ووظائف المستقبل مع مراعاة احتياجات الإقليم، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى للأورام لخدمة أهالي الصعيد وإدخال تخصص طب وجراحة الأورام ضمن تخصصات الجامعة الأهلية انطلاقا من ضرورة تواجد جامعة القاهرة في جنوب مصر لتتسع دوائر عطائها العلمي والبحثي في كل ربوع مصر.

كما استعرض مجلس الجامعة، الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لبدء الموسم الثقافي والفني لجامعة القاهرة والذي يتم في إطار مشروع الرئاسي لإعادة بناء الإنسان وتطوير العقل المصري.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على قبول أي طالب وافد يرغب في الدراسة بإحدى كليات الجامعة بعد استيفاء كافة الشروط، وتطبيق قواعد التحويل ونقل القيد للطلاب بنفس شروط العام الماضى.

وكرم الدكتور محمد الخشت، خلال انعقاد المجلس، الدكتورة هالة صلاح الدين عميدة كلية الطب السابقة، والدكتورة جيهان المنياوى عميدة كلية العلاج الطبيعى السابقة والمنتهية ولايتيهما، والأستاذة ابتسام العتر أمين الجامعة المساعد السابق.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على الدعم المادي لمحطة التجارب والبحوث الزراعية، وذلك للصرف على قطاعات الإنتاج الحيواني، والإنتاج النباتي، والأدوات المساعدة.

ووجه الدكتور محمد الخشت، بعقد ورش عمل لوكلاء الكليات لكل من شؤون التعليم والطلاب وشؤون الدرسات العليا والبحوث، بهدف عرض تجارب الكليات ونقل الخبرات بينهم والاتفاق على آلية محددة للتعامل مع مختلف الجوانب التعليمية.

ووجه الدكتور الخشت، خلال المجلس، بالتركيز على برامج الأمن السيبراني وإنشاء برنامج بيني حول أمن المعلومات السيبراني يتم استحداثه من خلال لجنة مختصة يتم تشكيلها بين الكليات ذات الاختصاص، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لهذا المجال والنابعة من إمكانية التأثير على حدود استقلالية الدول بشكل كبير في حال الاختراق المعلوماتي لها.

ووافق مجلس الجامعة، على مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات مع الجامعات الأجنبية المرموقة.

واستعرض مجلس الجامعة، الحسابات الختامية بجامعة القاهرة لعدة أقسام، وهي التعليم بالقاهرة والتعليم بالخرطوم والمستشفيات الجامعية وقصر العيني التعليمي الجديد لعام 2022/2021.

واستعرض مجلس الجامعة، إشادة لجنة التعليم بمجلس النواب بالجهود الكبيرة لجامعة القاهرة خلال السنوات الأخيرة في المساهمة في تخفيف العبء عن موازنة الدولة وحجم التمويل الذاتي الكبير الذي تقوم به.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على تزويد المكتبة المركزية الجديدة بمبلغ 5 ملايين جنيه لإتمام أعمال التطوير والصيانة، وذلك بعد صدور قرار من مجلس الجامعة بتحويلها من وحدة ذات طابع خاص إلى وحدة تعليمية بحثية خدمية.