مجلس القيادة اليمني يواصل مناقشة ملف الإصلاحات المؤسسية وتحسين الخدمات

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واصل مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، مناقشة ملف الإصلاحات المؤسسية والتدخلات الإنمائية الدولية في قطاعات البنى التحتية والخدمية.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) أن الاجتماع عقد بحضور أعضاء المجلس، عبدالرحمن المحرمي، ود.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر دائرة الاتصال المرئي، سلطان العرادة، طارق صالح، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضو المجلس عيدروس الزبيدي.



واطلع مجلس القيادة الرئاسي على تقرير من مستشار مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الدكتور خلدون سالم صالح، حول التدخلات الأممية الإنمائية والخدمية في عدد من المحافظات اليمنية.



وأظهر التقرير المشاريع الجارية والمرتقبة في سبعة قطاعات حيوية بينها الطرق الحضرية والريفية، والصرف الصحي، والطاقة الشمسية، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية.



وأشاد المجلس في هذا السياق بدور مكتب المشروعات الأممية في اليمن، وجهود عامليه وأهمية التنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية في برمجة الأولويات بمختلف القطاعات.



كما ناقش المجلس عددا من القضايا المدرجة في جدول أعماله على صعيد الإصلاحات، وتطبيع الأوضاع الإدارية، وتحسين الخدمات في بعض المحافظات.

وكان مجلس القيادة الرئاسي، استمع إلى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والإجراءات والمعالجات المنسقة مع الجهات ذات العلاقة.