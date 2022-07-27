مجلس اتحاد الكرة يعقد اجتماعا بأندية 4 مناطق بنادى بلدية المحلة.. صور

الغربية مصطفى عادل

يعقد مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، اجتماعًا مع ممثلي الأندية في 4 مناطق لكرة القدم عن 4 محافظات بنادي بلدية المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بحضور رئيس الاتحاد والدكتور إيهاب الكومي وخالد الدرندلي الدكتورة دينا الرفاعى، محمد أبو الوفا والمهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب والمحاسب مصطفى الشامي رئيس مجلس إدارة نادي بلدية المحلة وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء مناطق الغربية والمنوفية والدقهلية وكفر الشيخ.

ويتناول الاجتماع الوقوف على مشاكل الأندية ووضع خربط لمستقبل الرياضة في مصر خاصة كرة القدم.

وتعد هذه هي الجولة الثالثة لمجلس اتحاد الكرة بعد زيارة الأقصر والإسكندرية يليهم زيارة محافظة بني سويف.























