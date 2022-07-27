مبادرة لتوزيع المشروبات الباردة على المارة بالشوارع لارتفاع الحرارة فى الدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

بادر عدد من شباب مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، بتوزيع المشروبات المثلجة والعصائر على المواطنين والسائقين في الشوارع، خلال ساعات الظهيرة، للتخفيف عليهم من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وجهز شباب دكرنس كميات من العصائر، وقاموا بتوزيعها على المارة بالشوارع، في مبادرة خيرية منهم للمساعدة في تخفيف آثار ارتفاع درجات الحرارة على المواطنين وسائقي التكاتك والسرفيس.

وتشهد محافظة الدقهلية موجة من الارتفاع الشديد في حرارة الجو، اليوم الأربعاء، حيث سجلت درجات الحرارة العظمى 39° والصغرى 21°.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم سيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا، مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح ما بين 2 : 3 درجات، مع وجود نشاط رياح أحيانًا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.



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