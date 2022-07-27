لوكهيد مارتن تشهد زيادة في الطلب على صواريخ "HIMARS" المستخدمة بأوكرانيا

كتبت: نهال أبو السعود

شهدت شركة لوكهيد مارتن المصنعة لأنظمة الصواريخ عالية الحركة (HIMARS) المستخدمة في الحرب في أوكرانيا، زيادة في الطلب على النظام الذي وصفه المسؤولون الأمريكيون بأنه "عامل تغيير قواعد اللعبة" للقوات الأوكرانية.

ووفقا لمجلة نيوزويك، تقوم الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى بتزويد أوكرانيا بمجموعة من الأسلحة وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي أنه سيرسل 270 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية لأوكرانيا، بما في ذلك أربعة صواريخ HIMARS إضافية.

وينظر إلى أنظمة HIMARS على أنها حاسمة في مساعدة أوكرانيا على القتال ضد روسيا في منطقة دونباس، وأفاد مسئول دفاع أمريكى كبير أن نظام الصواريخ بعيدة المدى ساعد فى تدمير أكثر من 100 هدف روسى "عالي القيمة".

ومع ذلك يبحث المسؤولون الأوكرانيون عن المزيد من الأسلحة ، قائلين إن قوات كييف ستحتاج إلى 100 من HIMARS على الأقل لمواجهة القوات الروسية بشكل فعال، بينما زعمت موسكو أنها دمرت أربعة من الأنظمة التي قدمتها الولايات المتحدة، قال الجنرال مارك ميلي ، رئيس هيئة الأركان المشتركة: "حتى الآن ، لم يتم القضاء على هذه الأنظمة من قبل الروس".

منذ بدء الحرب ، سحب الرئيس جو بايدن تبرعات من المخزونات العسكرية الأمريكية 14 مرة وقدمت إدارته 4.6 مليار دولار كمساعدة لأوكرانيا ، مع الموافقة على 40 مليار دولار أخرى، وزودت الولايات المتحدة أوكرانيا بالفعل بعشرات HIMARS.

في الأسبوع الماضي ، توصلت شركة لوكهيد والبنتاجون إلى اتفاق لشراء 375 طائرة مقاتلة من طراز F-35 على مدى ثلاث سنوات، ولم يتم الانتهاء من تفاصيل العقد بعد ولم يتم تضمينها في تقرير الربع الثاني ، لكن رويترز ذكرت أن الصفقة ستبلغ حوالي 30 مليار دولار.