اليوم السابع
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للترويج للسياحة فى مصر.. حفل غنائى لفرقة 2CELLOS العالمية بالبحر الأحمر

الأربعاء، 27 يوليه 2022 01:52 م
للترويج للسياحة فى مصر.. حفل غنائى لفرقة 2CELLOS العالمية بالبحر الأحمر الفرقة العالمية 2CELLOS
كتب محمد أسعد

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تستضيف منطقة البحر الأحمر بأحد المنتجعات السياحية حفلا غنائيا للفرقة العالمية 2CELLOS وذلك خلال الجولة العالمية الأخيرة لأعضاء الفريق لوكا سوليتش وستيبان خاوسر والتي تشمل العديد من الدول من بينها مصر.
 
ويقام الحفل تماشيًا مع خطة الحكومة الطموحة للتنشيط والترويج للبحر الأحمر كواحد من أهم مناطق الجذب السياحي في مصر، وجذب الاستثمار في مجال السياحة، وكذلك تسليط الضوء على ضرورة الاهتمام بالفعاليات الفنية والموسيقية.
 
الجدير بالذكر أن الفرقة العالمية 2CELLOS هي فرقة عزف ثنائية كرواتية على التشيلو مكونة من العازفين لوكا سوليتش وستيبان خاوسر، واكتسب العازفان شهرة عالمية منذ عام 2011 بعزفهما ألحان الروك والبوب على التشيلو، ويقومان الفترة الحالية بجولة غنائية عالمية تشمل العديد من الدولة من بينها أسبانيا وإيطاليا واليابان واستراليا وهولندا ومصر والإمارات. 
 
 

البحر الأحمر

الترويج للسياحة

السياحة في مصر

الغردقة



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