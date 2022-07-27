وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" الأربعاء، أن ماكاو أعادت مؤخرا فتح الكازينوهات، بعد أن أدت القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا إلى إغلاقها لحوالي أسبوعين، مع توقعات قاتمة بشأن الصناعة، حيث تعاني المنطقة، التي تخضع لسيطرة الصين، من تأثيرات سياسة بكين الخاصة بـ"صفر كوفيد".

جدير بالذكر أن أكثر من 90% من سكان ماكاو البالغ عددهم 600 ألف نسمة محصنين بالكامل ضد فيروس كورونا، غير أن المدينة تصارع المتحور "أوميكرون" سريع الانتشار.