كوريا الجنوبية تجري تدريبات عسكرية لتكثيف الردع ضد التهديدات المتطورة لبيونج يانج

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أجرى الجيش الكوري الجنوبي تدريبات عسكرية ميدانية لتعبئة الأصول الجوية الرئيسية، وذلك وسط جهود الجيش لتكثيف الردع ضد التهديدات المتطورة لكوريا الشمالية.

وقال الجنرال تشوي جيه-هيوك، من لواء الطيران الأول بالجيش الكوري- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية،- إن الجيش سيركز على التدريب، مرارًا وتكرارًا، للحفاظ على قدراتنا واستعدادنا ، كما لو أننا نقوم بمهمة فعلية في هذه اللحظة.

وحلقت طائرات تابعة للجيش من طراز أباتشي فوق قاعدة تدريب محاطة بالجبال شرق سول، في وقت سابق من الأسبوع، وضربت أهدافها بدقة بصواريخ 2.75 بوصة ومدافع رشاشة عيار 30 ملم.

وبدأ التدريب في قواعد الجيش في إيتشيو يانج بيونج، على بعد 80 كيلومترًا و55 كيلومترًا جنوب وشرق سول، على التوالي، وشاركت فيه 16 مروحية هجومية من طراز إيه إتش-64 أباتشي، و10 مروحيات يو إتش-60 بلاك هوك، ومروحيات سي إتش-47 دي شينوك.

ونفذت مروحيات الأباتشي تقنيات مختلفة، بما في ذلك مناورتا "الانبثاق" و"الغوص" حيث قامت المروحيات بتحويل زواياها بحدة للوصول إلى نقطة مراقبة أو لاكتساب الزخم أثناء اندفاعها نحو الأهداف، كما قامت مروحيات الأباتشي بهبوط "متداول".