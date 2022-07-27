"كسر الباب وتسلق المواسير".. أساليب عصابة الحى الراقى لسرقة المساكن

كتب إيهاب المهندس

يتجولان في الشوارع بحثا عن شقة أو فيلا لسرقتها، بهذه الطريقة يحدد تشكيل عصابى متخصص في سرقة الشقق مكون من عاطلين الأماكن التي يستهدفوها للسرقة بالتجمع الأول.

بعد الواقعة الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط التشكيل العصابى بالقاهرة، بعد ورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة) باكتشافهما كسر باب الفلتين مسكنهما "تحت الإنشاء" والكائنتان بدائرة القسم ، وسرقة (كمية من الأسلاك الكهربائية ) من داخلهما.

جهود الأجهزة الأمنية وبعد إجراء التحريات نجحت في الوصول إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "كسر الباب"، كما تم بإرشادهما ضبط عميلهما "سيئ النية"صاحب محل للأدوات الكهربائية " له معلومات جنائية، كائن بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية، وبحوزة الأخير (4 جهاز تكييف مجموعة من "الأدوات والمعدات الكهربائية – محابس المياه" ).

المتهمان أقر بأن المضبوطات بحوزة الأخير من متحصلات الواقعة ووقائع سرقة أخرى، وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن تحت الإنشاء بأسلوبى "كسر الباب - التسلق "، كما أقرا بارتكابهما عدد (10) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء عدد من المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.