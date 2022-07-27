اليوم السابع
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كأنك داخل طيارة.. شاهد أفخم قطارات السكة الحديد

الأربعاء، 27 يوليه 2022 02:00 م
كأنك داخل طيارة.. شاهد أفخم قطارات السكة الحديد أفخم القطارات
كتب سيد الخلفاوى

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احتفى الكثيرون بقطار تالجو الجديد الذى يتم تشغيله تجريبيا بخطوط سكك حديد مصر، لأول مرة ضمن 7 قطارات مقرر تصنيعهم لصالح هيئة السكة الحديد، وتعد من افخم القطارات بالعالم، وظن البعض ان صور القطار هى صور داخل طائرة من فخامة المقاعد وكم الرفاهية فى الخدمة المقدمة.

ويعرض اليوم السابع صورا للقطار، وأهم المعلومات عن القطار الجديد.

1- القطار الذي تم تجريبه هو الأول ضمن خطة توريد 7 قطارات تالجو سيتم توريدها من الشركة الإسبانية، بواقع 6 قطارات تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو، وقطار ستقوم الشركة بتوريده كهدية للشعب المصري.

2- القطار يتكون من عدد من 15 عربة ( 5 عربات درجة اولى، 8 عربات درجة ثانية، عربة بوفيه، وعربة قوى ) بالإضافة إلى جرار حديث PRL الأمريكي.

3- القطارات الجديدة "تالجو" ستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وستشكل نقلة نوعية هائلة في قطارات سكك حديد مصر.

4- تمتاز قطارات تالجو الإسبانية بسرعة تشغيل عالية تصل إلى 160 كم / ساعة، ووجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية، بالإضافة لكراسي مخصصة لذوي الهمم.

5- يوجد بالقطارات شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية، وكذلك نظام WIFI ونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب، ودورات مياه بأحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوي الهمم وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.

6- شركة تالجو الإسبانية هي المصممة والمصنعة والمشغلة لقطار الحرمين بالمملكة العربية السعودية، ومن أكثر الشركات المصنعة والمصدرة للقطارات في العالم وتستخدم قطاراتها في أوروبا بشكل موسع.

المأكولات داخل القطار
المأكولات داخل القطار

 

جانب من القطار
جانب من القطار

 

قطار السكة الحديد
قطار السكة الحديد

 

كراسى القطار
كراسى القطار

 


تالجو

قطار تالجو

السكة الحديد

سكك حديد مصر

قطارات السكة الحديد



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