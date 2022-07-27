قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسى والمصريين بمناسبة العام الهجرى الجديد

كتب محمد إبراهيم – أحمد إسماعيل

تقدم المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة ومستشاري أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1444هجرية.

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، إن المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة وجميع أعضاء الهيئة، تقدموا بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم، داعين المولى عز وجل أن يجعله عام خير ورخاء وازدهار على مصرنا الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.