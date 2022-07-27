قائد الجيش اللبناني: الصراعات الطائفية أوصلت لبنان إلى الخراب

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دعا قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، خريجي الكلية الحربية إلى البعد عن أي انقسامات طائفية تزرع الخلاف بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا أن تعدد الطوائف نعمة لكن الطائفية نقمة ومعتبرا أن الصراعات الطائفية أوصلت لبنان إلى الخراب.



وقال قائد الجيش اللبناني -في كلمة اليوم الأربعاء خلال لقائه في الكلية الحربية مع الضباط خريجي أول دورة في تاريخ الجيش تضم ضباطا من الجنسين بعد ثلاث سنوات من الدراسة- إن دخول الطلاب إلى الكلية الحربية كان مشروع تحد لتجنب الفراغ في ظل العراقيل التي منعت التطوع، حيث دعاهم إلى البقاء على قدر المسؤوليات الجسيمة التي تنتظرهم في الوحدات والاستعداد الدائم لمضاعفة الجهود حفاظًا على أمن لبنان.



وشدد على ضرورة التحلي بإرادة التحدي والقدرة على التأقلم مع الواقع، وتحويل الحياة العسكرية بصعوباتها ومشقاتها إلى ميدان للفخر وعزة النفس، مذكرا بأن شعار الجيش هو الشرف والتضحية والوفاء والشهادة.



وقال إن اللبنانيين أيقنوا أن لا خلاص لهم إلا بالجيش، ووضعوا ثقتهم الكاملة به بما يرفع حجم مسؤولية المؤسسة العسركية، مؤكدا أن المرحلة الحالية دقيقة وعصيبة، ومشددا على أن القيادة تبذل أقصى طاقاتها لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية عن كاهل العسكريين.



وحذر العماد عون من خطر المخدرات الداهم على الشباب صحيا واجتماعيا، وأثرِها المدمر على العائلات، مؤكدا أن محاربة هذه الآفة على رأس أولويات القيادة.