فندق ينظم مهرجانا للمانجو على شواطئ مرسى علم.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظم أحد الفنادق الشهيرة بمدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، مهرجان للمانجو تزامنا مع موسمها فى مصر، لإدخال البهجة والسرور على السياح من كل دول العالم، والذى لقى حالة من الاستحسان والبهجة بين النزلاء.

من جانبه، قال أبو الحجاج العمارى، مدير فندق سياحي بمرسى علم، إن أغلب الفنادق تبتكر أفكارا جديدة ترفيهية لإسعاد النزلاء، وتستغل المواسم المناسبات لإقامة حفلات لنزلائها، وتزامنا مع موسم المانجو تم تنظيم مهرجان للمانحو على شاطئ البحر لإسعاد النزلاء.

واضاف مدير الفندق السياحي لـ "اليوم السابع"، أن تم تنظيم مهرجان المانجو بعرض جميع أنواع المانجو كان من خلال بوفيه مفتوح وعرضها بأشكال مختلفة مع امتزاجها بالحلوى المختلفة لإسعاد النزلاء .

وتابع: أن تم تنظيم فقرات ترفيهية بجانب مهرجان المانجو اليوم على شاطئ البحر حيث تفاعل السياح مع الفقرات الترفيهية المختلفة والتي لقيت استحسان السياح بشكل كبير.

من جانب آخر تشهد مدينة مرسي علم اقبالا سياحيا كبيرا، وخاصة من السياحة الأوربية، حيث تصل خلال الأسبوع الجاري 113 رحلة أغلبها قادمة من 12 دولة أوروبية مختلفة تقل أكثر من 16 ألف سائح.