اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 05:59 م
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فرنسا تعلن قدرتها على إمداد ألمانيا بـ 2% من استهلاكها للغاز الطبيعى

الأربعاء، 27 يوليه 2022 05:50 م
فرنسا تعلن قدرتها على إمداد ألمانيا بـ 2% من استهلاكها للغاز الطبيعى محطات الغاز الطبيعى
كتبت: هناء أبو العز

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سلط استخدام موسكو للغاز الطبيعي كسلاح اقتصادي وسياسي ضد الاتحاد الأوروبي، الضوء على اعتماد الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا على الغاز الروسي وأدى إلى البحث عن موارد طاقة بديلة.
 
وقال مسؤولو الطاقة الفرنسيون، إن فرنسا قادرة على إمداد ألمانيا بـ 20 تيراواط / ساعة من الغاز الطبيعي ، أو 2% من الاستهلاك الألماني، خلال أشهر الشتاء إذا لزم الأمر.
 
وتضررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا وأكبر مستورد للغاز الروسي، بشدة من تخفيضات الإمدادات منذ منتصف يونيو، وتستعد لجميع السيناريوهات، بما في ذلك الإغلاق الكامل لصادرات الغاز الروسي.
 
 
 

المانيا

الغاز الطبيعى

روسيا

الحرب الأوكراني



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