وذكرت الشركة، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أنه سيتم خفض الإمدادات إلى مستوى 20% من استطاعة خط الأنابيب التمريرية ولن تزيد الإمدادات عن 33 مليون متر مكعب يوميا فى حين أن استطاعة الأنابيب تبلغ 167 مليون متر مكعب يوميا.

جدير بالذكر أن شركة الطاقة الروسية قلصت، في منتصف يونيو الماضى، إمدادات الغاز الطبيعي عبر المسار إلى حوالي 40% من استطاعة الأنبوب بسبب عدم إعادة توربين "سيمنز" من كندا والذي هو مخصص لمحطة ضاغط بورتوفايا في خط الأنابيب "السيل الشمالي-1".

وكانت كندا قد وافقت، في مطلع يوليو الجاري، على إرسال التوربين إلى ألمانيا بهدف نقله إلى روسيا، وفى 21 يوليو الجاري استأنف "السيل الشمالي-1" العمل بعد أعمال صيانة مخطط لها، إلا أن "غازبروم" أعلنت في 25 من الشهر الجاري أنها أوقفت تشغيل توربين آخر لضرورة الصيانة ونتيجة ذلك سيتم بدءا من اليوم تقليص الإمدادات.