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عودة تحليق البالون لشركتين غرب الأقصر بعد وقفهما بقرار الطيران المدنى

الأربعاء، 27 يوليه 2022 11:19 ص
عودة تحليق البالون لشركتين غرب الأقصر بعد وقفهما بقرار الطيران المدنى البالون الطائر
الأقصر - أحمد مرعى

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شهد أرض مطار البالون الطائر فى غرب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عودة تحليق الرحلات بصورة طبيعية للشركتين اللتين تم إيقاف نشاطهما على مدار الأيام الماضية بعد واقعة إنحراف بالونتيهما فى حادث خفيف بأرض مطار البالون، وأقلت الرحلات تقل الأفواج السياحية من حول العالم بصورة مميزة.

وكانت قررت سلطة الطيران المدنى المصري استئناف رحلات البالون الطائر بمدينة الأقصر اعتبارا من صباح يوم الأربعاء 20 يوليو الجارى، مع وقف شركتين وقعت الحادثة لبالوناتهما، وذلك بعد أن تم تعليق الرحلات لمدة يوم واحد فقط إثر واقعة إنحراف بالون طائر صباح الإثنين الشهر الجارى والتلامس مع بالون آخر كان على متنه 28 راكباً وصلوا جميعا بسلام وأمان بعد هبوط البالون إلى الأرض.

وعلى إثر هذه الواقعة اتخذت سلطة الطيران المدني المصري قرارا بتعليق نشاط البالون الطائر في الأقصر مؤقتاً لحين إشعار آخر حيث تم إيفاد لجنة مختصة من مفتشي السلامة الجوية بسلطة الطيران المدنى المصرى للتحقيق في الواقعة وقامت اللجنة بمجرد وصولها بمراجعة كافة الإجراءات والخطوات المتخذة لتشغيل منطقة إقلاع البالون الطائر والتأكد من سلامة جميع الإجراءات وكذلك سلامة جميع ركاب البالون محل الواقعة وعدم وجود أي شكاوى للركاب من الإجراءات التشغيلية للرحلتين محل التحقيق حيث أشادوا بالإجراءات التي تمت في أثناء عملية الهبوط الاضطراري .

وبناء على ذلك فقد اتخذت سلطة الطيران المدنى قرارها باستئناف نشاط البالون الطائر بمدينة الأقصر مع استمرار تعليق رحلات الشركتين محل الواقعة لحين استكمال التحقيقات.

 

 


الاقصر

البالون الطائر بالاقصر

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