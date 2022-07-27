ضبط 5 أطنان سكر وأرز مجهولة المصدر فى حملة مكبرة بقنا

وأوضحت مديرية التموين، أن الحملة ضبطت 5 طن سكر حر وأرز أبيض، معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية.

وأشارت المديرية إلى أن هذه العبوات خطراً على الصحة العامة، تم ضبطها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة قنا.



