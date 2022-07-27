ضبط مسجلين بحوزتهما سلاح نارى ومواد مخدرة أثناء ترويجها بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط مسجلين سبق إتهامهما في 5 قضايا، بحوزتهما سلاح ناري "طبنجة" 9 ملي مطموسه الأرقام، وكمية من جوهر مخدر الهيروين والحشيش، عقب ورود معلومات من العناصر السرية بشأن قيام، هذا المتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة المركز، خاصة قرية العجوزين.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بتلقي مركز شرطة دسوق، معلومات من العناصر السرية، لوحدة البحث الجنائي، تفيد بقيام المتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة، بنطاق قرية العجوزين التابعة لدائرة المركز.

توجهت مأمورية شرطية لموقع قيام المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة، وتمكنت من إستهدافهما وضبطهما خلال قيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، و تبين أن المتهم الأول" م . ا . ا" ، 26 سنة، مقيم بقرية العجوزين، سبق إتهامة في 5 قضايا، والمتهم الثاني "ح . م . ح . ع"، 25 سنة، سبق إتهامة في 5 قضايا، حيث عثر بحوزتهم علي طبنجة عيار 9 ملي مطموسة الأرقام، وكمية تقدر بـ 30 جرام من جوهر مخدر الهيروين، و100 جرام، من جوهر مخدر الحشيش، ومبلغ مالي كان بحوزتهم.

تحرر محضر بالمضبوطات حمل رقم 10392 مركز شرطة دسوق، وجاري العرض علي جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.