ضبط "الغشيم" وبحوزته 2 كيلو هيروين وشادو قبل ترويجها في الخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري "بندقية خرطوش" وعدد من الطلقات، وكمية من مخدري "الهيروين والشادو"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على السلاح الناري المضبوط، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطل بممارسة نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري "بندقية خرطوش"، وعدد من الطلقات من ذات العيار.

عقب تقنين الإجراءات واستئذن النيابة العامة، تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، من ضبط "أ ع ج"، وشهرته "الغشيم"، 25 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته سلاح ناري "بندقية خرطوش"، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وعدد طلقة من ذات العيار، و1500 جرام من مخدر الهيروين، و500 جرام من مخدر الشادو، وميزان حساس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية تجارته الآثمة، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.