اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 11:57 ص
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صحة المنيا: المرور على 580 منشأة وإعدام 3506 كيلو أغذية مختلفة

الأربعاء، 27 يوليه 2022 11:17 ص
صحة المنيا: المرور على 580 منشأة وإعدام 3506 كيلو أغذية مختلفة الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلن الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الادارة العامة للطب الوقائي" إدارة مراقبة الأغذية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية وذلك على مدار شهر يونيو  الماضى حيث  قامت فرق مراقبة الاغذية  بالمرور على 580 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.
 
وأوضح أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 221 محضرا للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر اخرى وتم ضبط عدد 3 منشأة تعمل بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشأت.
 
وقال الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائى، أنه تم سحب 629 عينة مواد غذائية، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى إعدام 3506 كيلو أغذية مختلفة و664 لتر ألبان طازجة  وعصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 2000 كيلو البان طازجة لوجود تغير فى الخواص الطبيعية  وأضاف انه تم استخراج  1044 شهادة صحية.
 
ومن جانبه، أكد الدكتور، محمد نادى وكيل الوزارة استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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