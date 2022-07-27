اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 01:40 م
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شاهد كوبرى مسطرد ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة.. فيديو

الأربعاء، 27 يوليه 2022 12:31 م
شاهد كوبرى مسطرد ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة.. فيديو كوبرى مسطرد
كتب: سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل من خلال هيئة الطرق والكبارى، كوبرى مسطرد على الطريق الدائرى، ضمن مخطط توسعة الطريق الدائرى، ويتم إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبرى الحالى، بالإضافة إلى المطالع والمنازل لخدمة الحركة المرورية والربط مع طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعى.

وفى السياق أكد المهندس حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكبارى، أنه تم البدء فى اعمال المرحلة الثانية لتطوير وتوسعة الطريق الدائرى، وذلك بعد اكتمال المرحلة الأولى تقريبا، موضحا ان المرحلة الأولى كانت من تقاطع الدائرى مع الطريق الزراعى باتجاه المنيب مرور بالمرج والسلام، والمرحلة الثانية من تقاطع الدائرى مع الطريق الزراعى، فى الاتجاه اللخر المؤدى الى الاهرامات.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى، فى تصريحات خاصة، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من اعمال المرحلة الثانية خلال عام، مشيرا إلى أنه جارى انشاء محطات الاتوبيس الترددى الجديد بالتزامن مع اعمال التطوير والتوسعة للطريق الدائرى.


الطريق الدائري

توسعة الطريق الدائري

كوبري مسطرد

تطوير الدائري



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