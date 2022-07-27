وذكرت وزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" الأربعاء، أن اللقاء تطرق إلى أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب الرئيس التشادي عن اعتزازه بالمستوى الحالي للعلاقات بين البلدين الشقيقين، مثنيا على استضافة مصر لمؤتمر المناخ، لاسيّما وأن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت تعاني فيه القارة الإفريقية من الآثار السلبية لتغير المناخ وما يتبعها من ظواهر كظاهرة التصحر، وهو ما يضر بالإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والتوازن البيئي في مختلف دول القارة.



