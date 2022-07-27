اليوم السابع
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زيلينسكى يرشح أندريه كوستين لمنصب المدعى العام لأوكرانيا

الأربعاء، 27 يوليه 2022 08:59 ص
زيلينسكى يرشح أندريه كوستين لمنصب المدعى العام لأوكرانيا زيلينسكى
وكالات الأنباء

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رشح الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، النائب أندريه كوستين، ليكون المدعى العام الجديد للبلاد.

ووقدم زيلينسكى طلبًا رسميًا إلى البرلمان لكي يصوت المجلس للتصديق على تعيين كوستين.  سيحل محل إيرينا فينيديكتوفا، التي أقيلت من منصب المدعي العام في وقت سابق من هذا الشهر، حسبما نقل موقع "الشرق".

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه مقتنع بأن العملية الروسية لم تحطم بلاده، ولن تحطمها .


جاء ذلك في سياق منشور كتبه زيلينسكي على صفحته على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي،حيث قام بنشر صور للمدافعين والمدنيين الأوكرانيين،مضيفا -حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية - " الحرب لم تحطم أوكرانيا ولن تحطمها، إنها لم توقف الحياة في بلدنا ولن توقفها ، وبالتأكيد لن تجعلنا رهائن للرعب الذي جلبه" الروس إلى بلدنا، وقال "لن ننصاع وسوف نتحمل،وسنحمي ما هو لنا وسننتصر ! ".


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