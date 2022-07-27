روسيا: محاولة فرض عقوبات على منتجات الطاقة بالصين ستؤدي لنتائج عكسية ‎‎

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صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، اليوم الأربعاء إن محاولة الولايات المتحدة فرض عقوبات على شحنات منتجات الطاقة الروسية إلى الصين ستؤدي لنتائج عكسية على الأمريكيين.



وقال سلوتسكي بحسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، إنه "حل بعيد النظر للغاية وإذا تم تنفيذه من شأنه أن يأتي بنتائج عكسية على المواطنين الأمريكيين أنفسهم".



وأضاف المسؤول الروسي أنه يمكن بعد ذلك تسمية ارتفاع أسعار منتجات الطاقة باسم روبيو، مشيرا إلى السناتور ماركو روبيو أحد مؤلفي مشروع القانون الأمريكي، وأكد أن هذا القانون سيكون له تأثير كبير على أسواق الطاقة العالمية.



واقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بقيادة السيناتور الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق، فرض عقوبات على الشركات المتورطة في بيع النفط الروسي ومنتجات الطاقة الأخرى إلى الصين.



وينص مشروع القانون على غرامات تفرض على أي منظمة تؤمن أو تسجل الناقلات التي تنقل النفط أو الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين.



وفي شأن آخر، منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف، وسام "ألكسندر نيفسكي" لمساهمته الكبيرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا.



وحصل قديروف على الوسام - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظرا لما قدمه من مساهمات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية الشيشان.



بدوره، أعرب قديروف عن امتنانه للثقة والاهتمام المستمر بتنمية المنطقة، مشيرا إلى أن الإسهام في تنمية الشيشان إنما أتى بفضل العمل التنسيقي وتفاعل المسؤولين في الجمهورية مع السلطات الفيدرالية والحكومة، وتلك هي جائزتنا المشتركة.



ويعد وسام "ألكسندر نيفسكي" الجائزة الوحيدة التي ظلت موجودة (مع بعض التغييرات) في أنظمة منح الجوائز بالإمبراطورية الروسية، ثم الاتحاد السوفيتي، وفي روسيا.