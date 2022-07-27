وقالت الدبلوماسية الروسية إيرينا تياجلوفا - خلال اجتماع فريق العمل الأممي لشؤون أمن المعلومات الدولي، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية الأربعاء، إنه "لضمان العمل الفعال للفريق الأممي.. من المهم أن تشارك الدول بالتمثيل الكامل في العملية التفاوضية".

وتابعت: "نلفت الانتباه إلى عدم تنفيذ الالتزامات بشأن استضافة الهيئات الأممية ليس فقط من قبل الولايات المتحدة، بل ومن قبل سويسرا أيضا"، وأن روسيا ترفض "السياسات التمييزية" لمنع ممثلي الدول من المشاركة في الفعاليات برعاية الأمم المتحدة "بذريعة مفتعلة".

وفي وقت سابق، رفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرة دخول لمدير دائرة أمن المعلومات الدولي للخارجية الروسية أندريه كروتسكيخ، الذي كان من المقرر أن يترأس الوفد الروسي إلى دورة فريق العمل الأممي الخاص بأمن المعلومات الدولي.