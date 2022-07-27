رسالة وداع طالب طب الأسنان قبل وفاته فى حادث:" اللهم أجمعني بمن أحب"

فريق المحافظات

رسالة تركها للجميع قبل 3 أسابيع من وفاته فى حادث، وسط حالة من الحزن والآسي على فقدانه وكأنه يشعر بفقدانه لرفاقة وأحبابه خلال وقت قريب.

وكتب محمد السيد الطالب بطب الأسنان، في يوم عيد ميلاده الثاني والعشرين، على صفحته بموقع "فيسبوك "اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، كده النهارده الواحد كمل 22 سنة، اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأعشني وبارك لي فيها، وان كانت شرا لي فأمتني واجمعني بمن أحب في الجنة، اللهم احفظ لي أهلي ولا تريني فيهم شرًا.

وتذكر الطالب الراحل الموت، حينما وضع صورة للمقابر على صفحته منذ أيام، وكتب تعليقًا عليها: الصورة دي قعدت أبص عليها شوية وأفكر، المهم لقيت إن مهما حصل أمسح الخطأ عشان المحبة متتمسحش، عشان قبلة الرأس على الميت مش بتفيد ولا بتريح.

لم يمر سوى 3 أسابيع فقط، منذ كتب محمد السيد فضل السيد داود، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية طب الأسنان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" هذه الكلمات والتي كتبها اثناء إحتفاله بعيد ميلاده الـ22 ، إلا أنه توفي في حادث مروع على طريق "المنصورة – جمصة" الدولي بمحافظة الدقهلية، وشيعه أهله وأحبابه في جنازة مهيبة.

وشهد طريق "المنصورة_جمصة" الدولي حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أمام منطقة كوبري عمار مركز بلقاس، راح ضحيته الطالب بكلية طب الأسنان محمد السيد فضل، وأصيب صديقه، وتم نقلهما إلى مستشفى بلقاس المركزي واتخاذ إجراءات علاج المصاب، وإيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى إلى أن صرحت النيابة العامة بدفن الجثة، وسط حالة من الحزن الشديد من أسرته وزملائه.