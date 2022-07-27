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رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021-2022

الأربعاء، 27 يوليه 2022 10:44 ص
رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021-2022 طلاب الثانوية الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على

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يستعد الأزهر الشريف للإعلان عن نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسى 2021-2022، حيث سيجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا بالاوائل لتهنئتهم ، كما سينيب الدكتور محمد الضوينى ، وكيل الأزهر لاعتماد النتيجة وعقد مؤتمر صحفى لاعلان نسب النجاح. 
 
وسوف يتم إتاحة النتيجة على الرابط التالى فور اعتمادها. 
 
https://service.azhar.eg/ 
 
وانتهت اعمال الرصد والمراجعة وتم تحديد الاوائل وسيتم اعلان النتيجة خلال الساعات القادمة. 
 
واختتم طلاب الثانوية الأزهرية امتحاناتهم يوم الخميس 7 يوليو، بعد أن أدى الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة فى مختلِف الأقسام، وبلغ عدد طلاب القسم الأدبى (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمى (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا فى معاهد البعوث الإسلامية.
 

الثانوية الازهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية

إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الازهرية 2022

الثانوية الأزهرية 2022

بوابه الازهر الالكترونية

بوابه الازهر الالكترونيه

نتيجه الثانويه الازهريه 2022

بوابة الازهر

بوابة الازهر الالكترونية

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2022

اوائل الثانويه الازهريه 2022

نتيجة الثانوية الازهرية

نتيجه الثانويه الازهريه 2022 بوابه الازهر

نتيجه الثانويه الازهريه

نتيجه الشهاده الثانويه الازهريه 2022

أوائل الثانوية الأزهرية 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة

رابط نتيجة الثانويه الازهريه

موعد نتيجة الثانوية الازهرية

بوابة الأزهر الشريف

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