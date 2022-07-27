رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021-2022

كتب لؤى على

يستعد الأزهر الشريف للإعلان عن نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسى 2021-2022، حيث سيجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا بالاوائل لتهنئتهم ، كما سينيب الدكتور محمد الضوينى ، وكيل الأزهر لاعتماد النتيجة وعقد مؤتمر صحفى لاعلان نسب النجاح.

وسوف يتم إتاحة النتيجة على الرابط التالى فور اعتمادها.

https://service.azhar.eg/

وانتهت اعمال الرصد والمراجعة وتم تحديد الاوائل وسيتم اعلان النتيجة خلال الساعات القادمة.

واختتم طلاب الثانوية الأزهرية امتحاناتهم يوم الخميس 7 يوليو، بعد أن أدى الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة فى مختلِف الأقسام، وبلغ عدد طلاب القسم الأدبى (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمى (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا فى معاهد البعوث الإسلامية.