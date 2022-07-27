اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 05:58 م
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رئيس وزراء بولندا: لا نثق فى روسيا لاحترام اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية

الأربعاء، 27 يوليه 2022 05:48 م
رئيس وزراء بولندا: لا نثق فى روسيا لاحترام اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية رئيس الوزراء البولندى ماتيوز مورافيكى
كتبت: هناء أبو العز

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قال رئيس الوزراء البولندى، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن الوثوق فى روسيا لاحترام اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية من أوديسا.
 
وقال ماتيوز مورافيكي في مؤتمر صحفي: "في اليوم التالي لتوقيع الاتفاق، هاجمت القوات المسلحة الروسية أوديسا، ويترتب على ذلك ان مثل هذه الاتفاقات لا يمكن اعتبارها ذات مصداقية كاملة لأنه لسوء الحظ هكذا هي روسيا".

 

واتهم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل روسيا بتنفيذ هجوم صاروخي "مستهجن" على ميناء أوديسا، وكتب على تويتر، إن ضرب هدف أساسي لتصدير الحبوب بعد يوم على توقيع اتفاقات إسطنبول، هو أمر مرفوض ويُظهر مرة أخرى تجاهل روسيا التام للقانون الدولي وللالتزامات.

 

وعلق المتحدث باسم إدارة منطقة أوديسا سيرجي براتشوك، إن العدو هاجم ميناء أوديسا بصواريخ كروز من نوع كاليبر، مضيفا أن المضادات الجوية أسقطت صاروخين.

 

بينما أكد المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إجنات لوكالة الأخبار الفرنسية أن ميناء أوديسا تعرض للقصف، حيث كانت تجري عمليات شحن الحبوب على وجه الخصوص.

 

وأوديسا هي أكبر مدينة وأهم ميناء على ساحل البحر الأسود، ما يمنحها أهمية بالغة لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.

 


بولندا

القوات الروسيا

تصدير الحبوب

ميناء أوديسا



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