رئيس وزراء بولندا: لا نثق فى روسيا لاحترام اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية

كتبت: هناء أبو العز

قال رئيس الوزراء البولندى، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن الوثوق فى روسيا لاحترام اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية من أوديسا.

وقال ماتيوز مورافيكي في مؤتمر صحفي: "في اليوم التالي لتوقيع الاتفاق، هاجمت القوات المسلحة الروسية أوديسا، ويترتب على ذلك ان مثل هذه الاتفاقات لا يمكن اعتبارها ذات مصداقية كاملة لأنه لسوء الحظ هكذا هي روسيا".