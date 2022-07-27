رئيس مدينة الشهداء بالمنوفية يتفقد أعمال النظافة وسير العمل بكفر عشما

المنوفية - محمد فتحى

قام المهندس طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، بجولة لمقر الوحدة القروية بكفر عشما تفقد خلالها سير العمل للاطمئنان على انضباط الموظفين في الحضور لتقديم الخدمات للمواطنين في وقتها، موجهاً إلى العمل على التوازي وبوتيرة أسرع بملفات التصالح، والمتغيرات.

وقام رئيس المدينة خلال زيارته لكفر عشما بمتابعة أعمال النظافة لرفع تراكمات القمامة بعدد من شوارع القرية مشدداً على ضرورة متابعة عمال النظافة، وخروج المعدات في الأوقات المحددة لها صباحاً ومساءً لرفع مستوى آداء المنظومة والعمل على رفع تراكمات القمامة، والقضاء على بؤر التجمعات بوتيرة أسرع.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال لضمان تقديم الخدمات للمواطنين في وقتها المحدد قانوناً.