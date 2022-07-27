رئيس مدينة الأقصر: تطوير شارع الهيلتون بالكرنك ورفع 3 أطنان قمامة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الهيلتون بمنطقة الكرنك بحي شمال، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة.

كما قاد اللواء دكتور علي الشرابي، حملة نظافة موسعة لرفع مخلفات القمامة بحديقة منطقة التلة بجوار محطة تموين السفن بحي شمال، وأسفرت الحملة عن رفع حوالى 3 طن قمامة، وخلال جولة رئيس مدينة الأقصر، تم التأكيد على كلاً من أحمد عوض الله رئيس حى شمال، وعبد الحق فتحي نائب رئيس الحي، بالمتابعة المستمرة اليومية لإزالة التراكمات والمخلفات الصلبة أولاً بأول ، ومتابعة سرعة الإنجاز في العمل حسب الجدول الزمني المقرر، لإضفاء المنظر الجمالي اللائق للمدينة.

وكان قد صرح اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عن مواصلة حملات النظافة العامة، تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، بهدف الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل داخل المدينة، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري.

ويضيف رئيس مدينة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه أسفرت حملات النظافة عن رفع 1001 طن مخلفات وقمامة و436 طن من الأتربة والتراكمات وذلك خلال الفترة من 16 يوليو حتى 22 يوليو الجارى، حيث استهدفت الحملات عدد من المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء مدينة الأقصر وهي النزهة ومنطقة صديق ومحمود ربيع وترعة العرب، وشارع صلاح سالم الشرقي والنفق الذي يربط بين منطقتي وسط وشرق وكورنيش النيل وميدان الإبروتيل وخالد بن الوليد وشارع الفنون والجولي فيل والصنايع وشارع الحي ونزلة الزناتى.

رئيس مدينة الأقصر يتابع إستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع

استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع

أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع

استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع





رئيس مدينة الأقصر يتابع إستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع