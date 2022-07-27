رئيس جواتيمالا يعرب عن دعمه وتضامنه مع الشعب الأوكراني

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أعرب رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي، عن دعمه لأوكرانيا وتضامنه مع الشعب الأوكراني "الذي قاوم بشجاعة" للدفاع عن أراضيه.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته شبكة "يورونيوز" الأوروبية ، خلال لقاء جياماتي بنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في كييف؛ ليصبح بذلك أول رئيس من أمريكا اللاتينية يقوم بزيارة أوكرانيا.

من جانبه، أعرب زيلينسكي عن شكره لجياماتي على دعمه، ودعم جواتيمالا لعقد محاكمة دولية بشأن الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن أمريكا اللاتينية مثل العديد من أجزاء العالم الأخرى عانت من ارتفاع الأسعار بسبب القتال في أوكرانيا التي تعد منتجا كبيرا للسلع الزراعية وغيرها من السلع.