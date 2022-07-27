اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 يوليه 2022 12:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة عين شمس فى حوار مفتوح مع السفيرة مشيرة خطاب حول ملف حقوق الإنسان

الأربعاء، 27 يوليه 2022 11:47 ص
رئيس جامعة عين شمس فى حوار مفتوح مع السفيرة مشيرة خطاب حول ملف حقوق الإنسان جامعة عين شمس
كتب محمود راغب - تصوير حسن محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح منذ قليل، الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس ، اللقاء المفتوح الذى تنظمه جامعة عين شمس، ويستضيف السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،  في حوار  مفتوح مع طلاب الجامعة ، حول الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

يأتى ذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و ود. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

اللقاء يأتى في إطار الموسم الثقافي للجامعة الذي ينظمه قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع و الندوة من تنسيق  د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ود. مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب .

ويشارك في تنظيم الندوة اتحاد طلاب الجامعة وأسرة من أجل مصر المركزية، وتتناول الندوة العديد من المحاور من بينها محور الحقوق المدنية والسياسية و محور الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية و محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى القدرات الخاصة والشباب وكبار السن و محور التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان .

 

 


جامعه عين شمس

عين شمس

الموسم الثقافى

مشيره خطاب

حقوق الإنسان



الموضوعات المتعلقة

شباب جامعة عين شمس فى حوار مفتوح مع السفيرة مشيرة خطاب حول ملف حقوق الإنسان

الأربعاء، 27 يوليه 2022 04:00 ص

جامعة عين شمس: إعلان نتائج الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الحقوق

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 01:43 م

كلية البنات جامعة عين شمس تعلن: 92% نسبة مؤشرات النجاح بجميع الأقسام

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 01:01 م

جامعة عين شمس تبدأ استعداداتها لأعمال التنسيق.. 5 كليات تجهز معاملها لتسجيل رغبات الطلاب مجانا.. تأهيل المعامل وتوفير قاعات مكيفة وتدريب الموظفين لمساعدة الطلاب خلال التسجيل

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 07:00 ص

شباب جامعة عين شمس فى حوار مفتوح مع السفيرة مشيرة خطاب غدا حول حقوق الإنسان

الإثنين، 25 يوليه 2022 10:12 م

مجلس أمناء جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد يعقد اجتماعه الأول فى جامعة عين شمس

الإثنين، 25 يوليه 2022 02:36 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة