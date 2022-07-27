رئيس جامعة عين شمس فى حوار مفتوح مع السفيرة مشيرة خطاب حول ملف حقوق الإنسان

كتب محمود راغب - تصوير حسن محمد

افتتح منذ قليل، الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس ، اللقاء المفتوح الذى تنظمه جامعة عين شمس، ويستضيف السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في حوار مفتوح مع طلاب الجامعة ، حول الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

يأتى ذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و ود. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

اللقاء يأتى في إطار الموسم الثقافي للجامعة الذي ينظمه قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع و الندوة من تنسيق د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ود. مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب .

ويشارك في تنظيم الندوة اتحاد طلاب الجامعة وأسرة من أجل مصر المركزية، وتتناول الندوة العديد من المحاور من بينها محور الحقوق المدنية والسياسية و محور الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية و محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى القدرات الخاصة والشباب وكبار السن و محور التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان .