رئيس جامعة عين شمس: حقوق الإنسان دائما يتم اختزالها فى المشاركة السياسية

أعرب الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس ، عن سعادته باستضافة الموسم الثقافى للجامعة، للسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في حوار مفتوح مع طلاب الجامعة، حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال رئيس جامعة عين شمس، إن ملف حقوق الإنسان يتم اختزاله فى المشاركة السياسية والتعبير عن الرأى ولكن الأمر أوسع وأشمل من ذلك بكثير لتشمل كافة الحقوق التى لابد أن تكون مكفولة للإنسان ، قائلا : الرئيس السيسى أول رئيس عربى تحدث عن ملف حقوق الإنسان برؤية مختلفة مستنيرة".

يأتى ذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة و د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و ود. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

واللقاء يأتى في إطار الموسم الثقافي للجامعة الذي ينظمه قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع و الندوة من تنسيق د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ود. مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب .

ويشارك في تنظيم الندوة اتحاد طلاب الجامعة وأسرة من أجل مصر المركزية، وتتناول الندوة العديد من المحاور من بينها محور الحقوق المدنية والسياسية و محور الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى القدرات الخاصة والشباب وكبار السن ومحور التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان .