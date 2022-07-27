رئيس جامعة بنى سويف: تجهيز مبنى العيادات الخارجية الجديد بـ7 ملايين جنيه

وأوضح الدكتور منصور أن التطوير جاء على خلفية إنشاء مستشفى للطوارئ مكان العيادات الخارجية القديمة الملحقة بالمستشفى على أن تضم مستشفى الطوارئ دوريين لحجز مرضى الطوارئ بالإضافة إلى عمليات الطوارئ وغرف الاستقبال.

وأكد الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف أنه سيتم افتتاح العيادات الجديدة خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من فرشها وتجهيزها، وجاءت فكرة إنشاء المبنى بعد الزيادة الملحوظة في عدد المرضى المترددين يومياً على العيادات الخارجية، لذلك كانت هناك ضرورة للتفكير بإنشاء مبنى جديد للعيادات يستوعب هذا الزيادة ويسهل الكشف على المرضى.

ووجه الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنى سويف الشكر إلى الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على دعمه المستمر للمستشفى، وتوفير الدعم المالي للتوسعات التي تتم داخل المستشفى والإنشاءات الجديدة على أعلى مستوى لخدمة أهالي المحافظة وتوفير كل ما يحتاجونه من خدمات داخل مستشفيات جامعة بنى سويف، وفى خلال ثلاثة سنوات تم إنشاء رعاية الجراحة والطوارئ وتطوير وحدة الكلي، ومبني خاص للمخازن ومستشفى الأورام والحروق ووحدة عمليات الطوارئ.



