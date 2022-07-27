رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمى تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 2022/2021

اعتمد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية نتيجة التراكمى للعام الجامعى 2022/2021، وأعلنت الدكتور هيام عياد عميد الكلية أن نسبة النجاح بشعبة المختبرات بلغت 100%، وبشعبة الأجهزة 100%، بينما بلغت 67% بشعبة الأشعة.
واعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة بكالوريوس التربية النوعية دور مايو للعام الجامعى 2021/ 2022 بنسبة نجاح 94٪.
وأعلن الدكتور محمد زيدان عميد الكلية أن نسبة النجاح بقسم الاقتصاد المنزلى بلغت 93.28٪، التربية الفنية 94.65٪، التربية الموسيقية 97.20٪، الإعلام التربوى الصحافة والإذاعة المدرسية بلغت 98.24٪، الإعلام التربوى والمسرح المدرسى 82.63٪، أما قسم تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي بلغت نسبة النجاح 96.33٪.
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