رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمى تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 2022/2021

المنوفية - محمد فتحى

اعتمد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية نتيجة التراكمى للعام الجامعى 2022/2021، وأعلنت الدكتور هيام عياد عميد الكلية أن نسبة النجاح بشعبة المختبرات بلغت 100%، وبشعبة الأجهزة 100%، بينما بلغت 67% بشعبة الأشعة.