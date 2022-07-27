رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد مقر جامعة الإسكندرية الأهلية بأبيس

الإسكندرية اسماء على بدر

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء المباني والمنشأت التي ستبدأ الدراسة فيها العام الأكاديمي المقبل، في أول أكتوبر 2022 بجامعة الإسكندرية الأهلية بسموحة الجديدة، حيث حيث تقرر أن تبدأ الدراسة بها العام الجامعي القادم 2022-2023.

وأكد رئيس الجامعة أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كافة التجهيزات اللازمة لبدء الدراسة أكتوبر القادم، وأوضح أن إنشاء جامعة الإسكندرية الأهلية يأتى فى إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي حتى عام 2050 ، ومنها تقديم مستوى تعليم ذو تنافسية عالية على المستوى الأكاديمي والتطبيقي، موضحاً أن الجامعة الأهلية لن تهدف إلى تحقيق الربح وإنما يُعاد ضخ المصروفات الطلابية لاستخدامها في تطوير جودة العملية التعليمية وفى أعمال الصيانة وتحديث المعامل وتطوير المنظومة.

ولفت إلى أن الدراسة بالجامعة الأهلية ستكون قائمة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وسوف تمثل إضافة قوية لإسم جامعة الإسكندرية العريق، وأضاف أن جامعة الإسكندرية الأهلية سوف تتكامل مع جامعة الأسكندرية لتستفيد من الإمكانات المادية والبشرية والتجهيزات المعملية والبحثية بجامعة الإسكندرية لتحقيق جودة العملية التعليمية من خلال التكامل بينهما، وأن جميع التخصصات ستكون ذات تنافسية عالمية وإقليمية، ومتسقة مع مع خطط التنمية والمشروعات الحالية والمستقبلية التي تشهدها مصر وما تتطلبه تلك المشروعات القومية من تخصصات حديثة في كل المجالات .