رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

كتبت هند مختار

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وفي برقيته، تقدم رئيس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، بأصدق آيات التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة الجليلة، التي كانت ولا تزال رمزاً لتجسيد أسمى معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، سائلاً المولى عز وجل، أن يعيدها على السيد الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أغتنم هذه المناسبة، لنعاهدكم على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء، لدفع عجلة التنمية والبناء، كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار، معربا عن تمنياته للسيد رئيس الجمهورية بالتوفيق والسداد.