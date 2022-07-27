دير الشهداء بجبل أغاثون بالأقصر يشهد احتفالات الأقباط بعيد استشهاد الأنبا "بضابا"

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، احتفالات الأقباط بعيد استشهاد الأنبا بضابا أسقف قفط وشهداء مذبحة إسنا، وذلك في دير الشهداء بمنطقة جبل أغاثون جنوب الأقصر، وتحت رعاية الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، وبحضور آباء كهنة الإيبارشية والشمامسة والشعب القبطي، حيث تضمنت الاحتفالات تسبحة صلاة عشية ثم رفع بخور عشية، والطواف بالمقصورة الخشبية المرسوم عليها الشهيد الأنبا بضابا داخل الدير، وتسبحة نصف الليل.



دير الشهداء بجبل أغاثون جنوب الأقصر يشهد إحتفالات الأقباط

وأعقب ذلك صلاة القداس الإلهي، لتذكر عيد استشهاد الأنبا بضابا وشهداء مذبحة إسنا، وشارك في الصلوات كلاً من، القمص تادرس رياض كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية العضايمة، والقس أمونيوس محفوظ كاهن دير العذراء مريم والشهيد ودامون الارمنتي بجبل أرمنت، والقس أنجيلوس لطفي كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية العضايمة، والشمامسة والشعب القبطي.

ويقول حسين الحداد مدير عام إسنا وأرمنت، إن دير الشهداء يقع فى منطقة جبل أغاثون بمدينة إسنا، على بعد 5 كيلومترات جنوب غرب مدينة إسنا على مشارف الصحراء الغربية، وبنى الدير الحالى فى نفس مكان دير قديم يسمى دير أنبا أسحق، ويحتوي على كنيستين إحداهما من القرن الرابع الميلادي والأخرى حديثة أنشئت في أوائل القرن العشرين، وسمى بدير الشهداء لأنه نفس المكان الذى استشهد فيه 160 ألف شهيد من سكان مدينة إسنا من المسيحيين على يد جنود الرومان فى نهاية القرن الثالث الميلادى، ويحمل هذا الدير أيضا أسم الأنبا أمونيوس الشهيد أسقف مدينة إسنا وقت الاستشهاد.



دير الشهداء بجبل أغاثون جنوب الأقصر يشهد إحتفالات الأقباط

ويضيف حسين الحداد لـ"اليوم السابع"، أن مصر مليئة بالمعالم التاريخية والأثرية التي تشهد العديد من القصص التى حدثت فى العصور الوسطى، ويعد دير الشهداء بجبل أغاثون بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، شاهد على مذبحة عنيفة استشهد بها 160 ألف قبطى على يد الرومان، حيث يعتبر هذا الدير من الأديرة الهامة التى ما زالت آثارها قائمة بمدينة إسنا نظراً لوجود ثروة زخرفية هامة من زخارف الفرسكو القديمة، وهو دير أثري تعيش فيه مجموعة من الراهبات "داعين لله أن تكون معهم بركة الشهداء والقديسين"، وهو عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل نحو 50 متراً، وطول 40 متراً، يحيط بعمائره الداخلية سور مرتفع.

ويؤكد مدير عام آثار إسنا وأرمنت، أنه بداخل هذا الدير توجد كنيستان هما الكنيسة الأثرية، والتي بنتها الملكة هيلانة أم الإمبراطور البيزنطي قسطنطين في القرن الرابع الميلادي، والكنيسة الجديدة وتقع في الجهة الغربية من الدير، وتم بناؤها سنة 1902م في عهد المتنيح الأنبا مرقس مطران كرسي إسنا والأقصر وأسوان، وبها ثلاث هياكل، وفي الغرب أربعة قلالي، وفوقها حجرتان للاستراحة، ويوجد بالدير مغطس يرجع تاريخه إلى نفس تاريخ الكنيسة الحديث وقد بنى مكان مغطس قديم وبنفس اسلوب بنائه والمغطس عبارة عن حفرة فى الأرض اسطوانية الشكل كان يملأ بالماء ويغطس فيه المسيحيين أثناء احتفالهم بعيد الغطاس تذكارا لغطس السيد المسيح فى مياه نهر الأردن وهي عادة قديمة ذكر فيها المقريزى فى القرن الخامس عشر الميلادى أن المصريون يغطسون في مياه النيل فى هذا العيد.

وفى عصر الملك دقلديانوس أرسل الوالي اريانوس إلى مدينة اسنا، لاضطهاد المسيحيين وصل الوالي للمدينة فلم يجد بها اى انسان الا سيدة مسنة فى منزلها وهى ارشدتهم لمكان الشعب، قالت لهم انهم هناك فى دير الانبا اسحق السائح واعترفت بالمسيحية أمامهم، ونالت إكليل الشهادة وسميت بالرشيدة، لانها أرشدت الوالى بوجود الشعب فى الدير.

وحدث قبل وصول الوالي للدير، أن ظهر ملاك للانبا أمونيوس الشهيد ، فى مغارته التي تبعد عن الدير حوالى سبعة كيلو مترات، وقال له انزل الى الدير لتشديد شعبك ، لان الوالى قادم فى الطريق ، لاضطهاد شعبك فنزل للدير فورا وأقام قداس بمناسبة عيد الانبا اسحق وشجع الشعب لكي يواجهوا سيوف الوالى بشجاعة ، ولا يخافوا لأن اكاليل السما معدة لهم ، والأماكن الجميلة فى انتظارهم فى السماء، ولما وصل الوالي وجنوده طلب من الشعب كله التبخير للأوثان فرفضوا بشدة صارخين قائلين اننا نصارى ، ونعبد الاله الواحد يسوع المسيح فاستشهد الجميع بقطع رؤوسهم بالسيوف واشترك معهم الانبا بضابا ، وابن خالته الانبا اندراوس القس ، والانبا اخرستوذولو الشماس استشهدوا جميعا وكان عددهم الاف مؤلفة تصل الى 160 ألف شهيد ( لان كل شعب المدينة كان مسيحيا ) اطفالا وكبار ومسنين وامتلأت السماء بالملائكة تستقبل أرواحهم.

دير الشهداء بجبل أغاثون جنوب الأقصر يشهد إحتفالات الأقباط



دير الشهداء بجبل أغاثون جنوب الأقصر يشهد إحتفالات الأقباط (3)



دير الشهداء بجبل أغاثون جنوب الأقصر يشهد إحتفالات الأقباط (4)



دير الشهداء بجبل أغاثون جنوب الأقصر يشهد إحتفالات الأقباط (5)



دير الشهداء بجبل أغاثون جنوب الأقصر يشهد إحتفالات الأقباط (7)



دير الشهداء بجبل أغاثون جنوب الأقصر يشهد إحتفالات الأقباط (8)



دير الشهداء بجبل أغاثون جنوب الأقصر يشهد إحتفالات الأقباط (9)



دير الشهداء بجبل أغاثون جنوب الأقصر يشهد إحتفالات الأقباط (10)



دير الشهداء بجبل أغاثون جنوب الأقصر يشهد إحتفالات الأقباط (11)



دير الشهداء بجبل أغاثون جنوب الأقصر يشهد إحتفالات الأقباط (12)



دير الشهداء بجبل أغاثون جنوب الأقصر يشهد إحتفالات الأقباط (13)



دير الشهداء بجبل أغاثون جنوب الأقصر يشهد إحتفالات الأقباط (14)



دير الشهداء بجبل أغاثون جنوب الأقصر يشهد إحتفالات الأقباط (15)



دير الشهداء بجبل أغاثون جنوب الأقصر يشهد إحتفالات الأقباط (16)



دير الشهداء بجبل أغاثون جنوب الأقصر يشهد إحتفالات الأقباط (17)



دير الشهداء بجبل أغاثون جنوب الأقصر يشهد إحتفالات الأقباط (18)



دير الشهداء بجبل أغاثون جنوب الأقصر يشهد إحتفالات الأقباط (19)



دير الشهداء بجبل أغاثون جنوب الأقصر يشهد إحتفالات الأقباط (20)



دير الشهداء بجبل أغاثون جنوب الأقصر يشهد إحتفالات الأقباط (21)



دير الشهداء بجبل أغاثون جنوب الأقصر يشهد إحتفالات الأقباط (22)



دير الشهداء بجبل أغاثون جنوب الأقصر يشهد إحتفالات الأقباط (23)



دير الشهداء بجبل أغاثون جنوب الأقصر يشهد إحتفالات الأقباط (24)



دير الشهداء بجبل أغاثون جنوب الأقصر يشهد إحتفالات الأقباط (25)



دير الشهداء بجبل أغاثون جنوب الأقصر يشهد إحتفالات الأقباط (26)