وأضافت السلطات ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ أن إجمالي القذائف التي قصفتها قوات كييف على دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية حوالي 500 قذيفة.

وأشارت القناة إلى أنه منذ عام 2014، حين أعلنت دونيتسك استقلالها عن كييف، تعرضت هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممرات آمنة لنحو 70 سفينة احتجزها نظام كييف، وذلك بعد إزالة الألغام من ميناء ماريوبول.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف قوله إن القوات الأوكرانية تواصل استخدام مرافق البنية التحتية في دونيتسك لأغراض عسكرية واستخدام السكان كدروع بشرية لاتهام روسيا باستهدافهم.

وفي سياق آخر، أعلنت قوات لوجانسك ودونيتسك تقدمها بدعم روسي باتجاه مدينة "أرتيموفسيك".